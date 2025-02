Prova do Líder do BBB 25 testa resistência e impõe punições aos seis primeiros eliminados

A quinta Prova do Líder do BBB 25 começou na noite desta quinta-feira (13/02) e é uma disputa de resistência. Além do título da semana, o vencedor também receberá um prêmio de R$ 10 mil. Os seis primeiros eliminados terão que enfrentar consequências definidas por envelopes.

Tadeu Schmidt explicou as regras da dinâmica e revelou o conteúdo dos envelopes. Entre as penalidades estão: dois jogadores enviados para a Xepa, um impedido de participar da próxima Prova do Anjo, um proibido de receber imunidade, um enviado diretamente ao Paredão e um com o poder de eliminar outro participante da prova.

Na prova, os jogadores precisam permanecer dentro de uma caixa misteriosa, pressionando continuamente o centro da moeda no totem. Em momentos específicos, um cronômetro é acionado e uma vinheta toca, sinalizando que os participantes devem pegar todas as moedas do seu celular e levá-las para dentro da caixa antes que o tempo termine. Caso alguma moeda fique para trás ou o jogador não pressione a moeda dentro do tempo, ele é eliminado.

Antes do início da disputa, João Gabriel e João Pedro foram eliminados ao deixarem a área de prova para ir ao banheiro após a exibição das regras no telão. O mesmo ocorreu com a Renata.

Pouco tempo depois, Delma foi a primeira eliminada ao soltar a mão da moeda. Como consequência, ela pegou um envelope e foi enviada diretamente para a Xepa.