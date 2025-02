Resumo BBB 25 (13/02): veja tudo o que rolou na madrugada na casa

Mais uma Festa do Líder agitou a vida dos participantes do BBB 25. O líder João Gabriel foi o primeiro participante a ser homenageado, com a celebração de sua liderança, porém o evento não foi só de alegria. Em uma nova dinâmica, ele precisou escolher alguém para ficar de fora do evento e indicou Daniele Hypolito. A ginasta precisou montar um quebra-cabeça de 300 peças como condição para participar da comemoração.

VEJA MAIS

Fora da casa, na tentativa de animar a irmã vetada, Diego Hypolito enviava recados para Daniele. Apesar de não saber do desafio enfrentado por Daniele, o brother gritou palavras de apoio para a ginasta. Diego supôs que a irmã estivesse em um quarto acompanhando a movimentação da Festa do Líder.

Daniele passou quase sete horas na dinâmica, mas não concluiu o desafio a tempo de voltar para a Festa.A ginasta surpreendeu os colegas de confinamento ao retornar à casa e chocou com uma revelação sobre a dinâmica: "Só pão e água".

Além disso, Daniele contou detalhes sobre o quarto do Barrado no Baile, e Gracyanne Barbosa quis saber: "Você ficou com muita raiva, Dani?". A sister negou, e Mateus insistiu: "Você está com uma cara de raiva".

Entre as conversas que rolaram na noite, conflitos antigos da casa também foram assunto. Em conversa com Guilherme, Diego relembrou o "episódio do café", situação envolvendo Vilma e Delma. "Me incomodou bastante", avisou Diego. Guilherme perguntou para o brother se ele estava presente quando a cena aconteceu, mas Diego negou: "Sua sogra não mente", respondeu o ginasta.

Guilherme contou que chegou a falar com a sogra para tentar mediar o atrito: "Acho que poderia ter uma conversa e se resolver. Por quê? Eu sei que Del gosta dela também".