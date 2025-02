Resumo BBB 25 (10/02): veja tudo o que rolou na madrugada na casa

Paredão formado, com isso a conta da voto e o resultado da dinâmica semanal tomaram conta da casa do BBB 25 na madrugada desta segunda-feira (10). Um dos principais alvos foi Diego Hypolito, todo mundo queria saber em quem o brother votou.

Depois da descoberta, os participantes alinharam algumas ideias e começaram a opinar sobre a formação da nova berlinda.

ATENTO

Uma comissão é formada na área externa da casa para criticarem a postura de Diego Hypolito, que votou em Gabriel. Thamiris diz que o ginasta não tem palavra, mas Guilherme opina e deixa brothers calados com a análise.

"No dia do Paredão, muda tudo e não avisa", afirma Thamiris. Maike concorda e complementa: "Só fez isso porque percebeu que não estava na reta. Se estivesse na reta, ia [votar] junto".

Guilherme, então, questiona o posicionamento dos aliados: "Eu acho que se votasse [junto] estaria sendo incoerente. Qual é a questão que ele tem com o Diogo? Ele estaria indo junto com os bois, com todo mundo, que foi o que vocês fizeram. Todo mundo votou no Diogo. Mas a questão maior que ele tem é com o Gabriel".

TORCIDA

João Gabriel e João Pedro conversam sobre a ida de Aline ao paredão. O Líder revela qe deseja que ela saia do programa e diz ter certeza que ela o chamará no próximo Sincerão: "A Aline vai me chamar, dizer que eu não tenho palavra. E, aí, eu vou falar o que não falei hoje, que eu não tenho obrigação nenhuma de falar em quem eu vou votar. Ainda mais para ela".

Ele opina que a sister ficou sem argumento no programa ao vivo. "E quer pagar de boa moça? Aí ela sentou e falou: não deu nem tempo de eu falar'. É porque não tinha nada para falar, sabe que está errada", critica João Pedro.

"Do jeito que ela é uma mulher cheia de argumento, ela ia comer nós na ideia se estivesse ideia. Mas não falou nada. Ia acabar o ao vivo e ela ia continuar falando", acrescenta.

NÃO APRENDEU

Na cozinha do BBB 25, Mateus, Vitória Strada, Camilla e Thamiris conversam na madrugada sobre o paredão. O brother recebe uma punição porque estava conversando sem o microfone.

Assim que escuta o alarme da casa, percebe e sai correndo para colocar o equipamento. Camilla e Thamiris caem na risada, mas Vitória censura as duas: "Gente, não ri".

Mateus explica que tirou o microfone para trocar de roupa e esqueceu de colocar o equipamento novamente. "Vai ser votado à toa", diz Thamiris, aos risos.

NÃO ENGOLIU

Gabriel conversa com Eva e reclama da presença no paredão. O brother comenta sobre sua relação com Diego Hypolito, que já rendeu troca de farpas dentro da casa, e ainda culpa Guilherme por criar uma imagem negativa dele com os demais participantes do reality.

O emparedado expõe que está irritado com o ginasta: "Só não deixa o Diego 'relar' o olhar comigo, mano".

"Ele falou para você que não votaria mais em você?", questiona Eva.

Gabriel, então, explica que isso não aconteceu. No entanto, ele cita uma decisão que tomou com Maike para não dar atenção para Diego, por acreditarem que ele votaria em Diogo Almeida. "Eu segui um esquema que não era para dar palco e agora eu me ferrei porque, mano...", pontua.

"Odeio história de coitado, irmão. Fica nessa aí e não vai ser votado nunca. Vai ficar com dózinho?", critica.

SENTIU

Após se livrar do paredão, Diogo Almeida chamou Vilma para conversar sobre a formação da berlinda no Quarto Fantástico. A estudante de nutrição se mostra surpresa com a estratégia de jogo dos participantes. "A gente não vai discutir. Vamos manter essa semana sempre do nosso jeitinho", comenta.

"Deus sabe de todas as coisas. E assim, eu não vou ficar falando nada. Nem passou pela a minha cabeça. Eu estou aqui, vivendo nessa casa, procurando respeitar a singularidade de cada um, aprendendo a conviver com as pessoas que eu estão aqui e eu não conhecia... Me relacionando com todo mundo", responde Diogo.

Em seguida, Vilma ressalta o número de votos que o ator recebeu. "Sim, mas são oito votos... é um montante mesmo, é todo mundo contra". "Eu já sabia que ia ser [assim]", emenda o ator.