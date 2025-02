BBB 25: Camilla conquista veto e tira Diogo da Prova do Líder, que ‘revida’ com contra-golpe; veja

Antes da primeira Festa do Líder do BBB 25, os brothers participaram de uma dinâmica surpresa anunciada ao vivo por Tadeu Schmidt. No jogo do ‘Resta Um’, Camilla foi a última a permanecer com uma plaquinha e conquistou o poder de vetar um participante da próxima Prova do Líder, que acontece nesta quinta-feira (13/02). A sister escolheu vetar Diogo, impedindo-o de competir pela liderança.

De acordo com as regras, o jogador vetado tem direito a um contragolpe e deveria escolher outro participante para também ficar de fora da disputa. Com isso, Diogo vetou Gracyanne Barbosa, que agora também não poderá participar da prova de amanhã.