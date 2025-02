BBB 25: Gracyanne Barbosa diz que vai pedir novas roupas à produção após ter ‘engordado’ no programa

Durante uma conversa com a ex-ginasta Daniele Hypolito e a trancista Camilla nesta quarta-feira (12/02), Gracyanne Barbosa revelou que algumas das roupas que levou para o programa não estão mais fechando. A musa fitness explicou que a mudança no corpo está relacionada à alimentação e à redução da rotina de treinos que costumava ter em casa, diferente do que vive no BBB 25.

O assunto surgiu enquanto Daniele falava sobre hábitos de organização e o momento de fazer as malas antes da eliminação. Gracyanne então comentou que precisaria solicitar novas peças para a produção do programa. "Eu não ia, mas vou ter que pedir, porque as poucas roupas que eu tenho não estão fechando", disse.

Ao ser questionada por Camilla se havia engordado, Gracyanne detalhou a diferença em sua alimentação no programa. "Eu até como mais na minha vida real, só que não como óleo, manteiga, sal. O preparo da comida aqui é muito diferente. E os tipos de carne da Xepa também são mais gordurosos. E também estou malhando infinitamente menos", afirmou a influenciadora.