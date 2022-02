Polêmica, coração partido e eliminação: veja o que aconteceu no BBB ontem, terça-feira (08/02)

A Rede Globo exibiu na noite de ontem, terça-feira (08/02), mais um dia dos confinados da 22ª edição do BBB. O programa foi marcado por muita conversa pós Jogo da Discórdia, polêmica com coração partido no queridômetro e eliminação. Veja o que aconteceu.

Conversa pós Jogo da Discórdia marca a noite dos brothers

Natália e Eliezer conversam na área externa da casa. (Reprodução / Globo)

Após o Jogo da Discórdia de segunda-feira, os participantes do BBB tiraram a madrugada para conversar sobre as discussões que rolaram na dinâmica. Natália e Eliezer, que se alfinetaram ao vivo, dialogaram na área externa da casa, com o brother revelando que criou muita expectativa em relação a sister, mas acabou se decepcionando. "As duas únicas pessoas que eu tinha me decepcionado até aquele momento tinham sido você e o Luciano", disse ele. Natália rebateu afirmando que o design "foi indo com a boiada".

Outra conversa da noite foi entre a líder Jade Picon e Arthur Aguiar, que movimentaram os últimos dias após a influencer ter indicado o ator ao paredão. A participante ressaltou que sentiu uma necessidade de se afastar e passou duas noites sem dormir pois não sabia o que fazer, e que seu coração foi seu guia na hora do voto. Arthur ouviu atentamente a fala da subcelebridade e apontou que ela tinha o direito de se magoar, que ele poderia realmente ter errado, mas merecia uma oportunidade.

Naiara Azevedo questiona atitudes de Natália

Apesar de estar no mesmo grupo de Natália, Naiara Azevedo questionou algumas atitudes da sister e ressaltou a dificuldade de lidar com a designer de unhas. Em conversa com Jessilane, a sertaneja declarou que o grupo está tentando proteger a participante, mas vai chegar uma hora que não vão conseguir. "Você planta morango você colhe morango, não tem como você plantar morango e colher limão. E ela está plantando muito e ela vai colher", comentou a cantora, afirmando que Natália iria acabar colocando as confinadas em um situação ''terrível. ''Ela não aceita se moldar ao jogo...Ela é ela, do jeito dela, pronto e acabou", continuou.

Jessilane concordou com a fala da artista e se questionou se o que Natália fazia também era um reflexo de como a casa via a sister. "Será que só ela está certa e todo mundo está errado?", indagou Naiara.

Coração partido e vômito foram os emojis mais dados no polêmico queridômetro

Maria e Eliezer observam o queridômetro. (Reprodução / Globo)

A manhã de terça-feira foi marcada por uma chuva de emojis de coração partido e vômito no queridômetro do dia, o que foi o suficiente para mexer com os ânimos da casa. Após receber 11 adjetivos na dinâmica da discórdia, o emparedado Douglas Silva deu coração partido para Eslovênia, Jessilane e Maria, além de uma carinha de vômito para Linn da Quebrada. Eslovênia deu bomba para Pedro Scooby e o outro emparedado, Arthur, deu coração partido para Eliezer e Jessilene, que lhe deram plaquinhas de "joga sujo" e "ardiloso" na noite de segunda-feira. Para Maria, o ator escolheu o emoji de vômito. Por sua vez, Jessilane enviou uma banana para Arthur, coração partido para Douglas e bomba para Pedro Scooby.

Líder Jade Picon torce pela saída de Arthur Aguiar

Confiante na eliminação de Arthur Aguiar, Jade Picon revelou para os brothers que estava torcendo para que o ator saísse no paredão da semana. "Não quero que o DG saia... O que eu acho que vai acontecer... O que eu acho é o que eu espero... Espero que o Arthur saia", confessou ela na academia. Anteriormente, a influenciadora já tinha manifestado a sua vontade de eliminar o ex-Rebelde para Laís e Bárbara, pois caso o ator retornasse, ela estaria "complicada" no jogo.

Discurso de Tadeu Schmidt anima internautas e Naiara Azevedo é eliminada com 57,77% dos votos

Naiara Azevedo, Douglas Silva e Arthur Aguiar durante o discurso de eliminação. (Reprodução / Globo)

O famoso discurso de eliminação de Tadeu Schmidt agradou o público que assistia ao programa ao vivo de terça-feira. Bem direto, o apresentador iniciou sua fala já afirmando que Arthur Aguiar foi o menos votado da casa, para a surpresa de Jade Picon, que logo virou meme no Twitter. "Arthur, você não passou nem perto de sair, pode relaxar. O cara que é os olhos da casa, se apresentou como o novo jogador, que fez de tudo para escapar do paredão, não correu risco nenhum", declarou Tadeu, apontando que a disputa ficou entre Naiara Azevedo e Douglas Silva. Segundo ele, o nome do eliminado mudou várias vezes durante os dias de votação, o que dava para fazer várias análises, mas para vencer o programa, não dava para ficar de 'bobeira', precisava estar comprometido. "Quem fica, ganha a uma chance para acordar", continuou ele anunciando a saída de Naiara Azevedo, eliminada com 57,77% dos votos.

Casa de Vidro

Ao final do programa, Tadeu revelou que os dois moradores da casa de vidro serão revelados na noite de quarta-feira, na edição ao vivo. Saiba quem é um dos participantes.

