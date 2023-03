BBB 23: Prova do Líder é de resistência; saiba como é a disputa

Os dez participantes do Big Brother Brasil 23, da Globo, iniciaram a Prova do Líder na noite desta quinta-feira (30). Vestidos com fantasias que imitam máquina de cartão, eles precisam permanecer tocando o botão do totem escolhido enquanto o piso da plataforma gira. Quem afastar a mão do botão por mais de 1 centímetro será eliminado.

Os dez confinados do reality participam da prova, incluindo Fred Nicácio e Larissa, que voltaram ao programa após o voto de repescagem do público.

VEJA MAIS

Tadeu antecipou que a plataforma poderá girar para um lado ou para o outro e até parar, mas ninguém pode tirar a mão do botão. Para atrapalhar ainda mais a concentração dos sisters e brothers, ventiladores gigantes são ligados esporadicamente sobre eles, além de jatos fortes de fumaça.

Possível desempate

Caso ainda haja jogadores na plataforma até o amanhecer, nesta prova de resistência, o apresentador Tadeu Schmidt anunciou que será realizada uma prova de desempate, sobre a qual ele antecipou apenas que vai exigir talento com "arremesso".

Poder para a próxima prova

O vencedor poderá vetar a participação de outro jogador na próxima Prova do Líder.