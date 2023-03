BBB 23: Quem é o favorito para ganhar a edição? Confira as parciais da enquete UOL

O Big Brother Brasil chega à reta final com apenas 10 participantes após a eliminação de Gabriel Santana no 11° paredão. No momento, os quartos rivais da casa disputam a permanência na competição e o prêmio de quase R$ 2 milhões.

Aline Wirley, Amanda, Bruna Griphao, Cezar Black, Domitila, Fred Nicácio, Larissa, Marvvila, Ricardo e Sarah Aline formam o Top 10 do reality, mas, quem será o favorito a ganhar a competição?

De acordo com a Enquete UOL, uma das mais votadas pelos internautas, a ex-miss Domitila Barros, é apontada como favorita para ganhar a edição com 35,20%, seguida de Ricardo com 28,14% e Amanda com 7,13%; confira os resultados parciais.

Enquete UOL

Aline Wirley: 5,38%.

Amanda:7,13%.

Bruna Griphao: 2,56 %.

Cezar Black: 4,36%.

Domitila: 35,20%.

Fred Nicácio: 6,63%.

Larissa: 2,14%.

Marvvila: 1,95%.

Ricardo: 28,14%.

Sarah Aline: 6,56%.

(*Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora de OLiberal.com, Ádna Figueira)