Ricardo 'Alface' compara quartos no BBB23: 'Deserto era melhor'

Durante uma conversa no Quarto do Líder, Ricardo, Marvvila e Sarah Aline falam sobre os quartos do BBB23. E o biomédico faz uma comparação com seus aliados do início do jogo. "Vocês não sabem o que é resenha de verdade, vocês moraram no Fundo do Mar", ele inicia.

O brother então relembra a noite da formação do 4º Paredão da temporada, que contou com quatro integrantes do Quarto Deserto. Para Ricardo, foram as maiores risadas. "A resenha foi monstra esse dia, foi um dos melhores dias, eu lembro. Vivi coisas nesse Big Brother viu, estou feliz. Vivi coisas no meu antigo quarto", afirmou.

"O Deserto era melhor, pena que acabou se perdendo. Começou a ficar um jogo estanho. Pelo menos não vou esquecer as memórias boas de lá. As ruins eu nem lembro", ressaltou o brother. Porém, Marvvila e Sarah Aline criticam o comentário do biomédico e afirmam que ele só lembra das coisas ruins durante o Jogo da Discórdia.

