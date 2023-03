BBB 23: veja como será a dinâmica da semana no reality show e o que é o Paredão Reverso

Na edição desta quinta-feira (30) do "Big Brother Brasil 23", dia de prova do líder, Tadeu Schmidt apresentou a dinâmica da semana de reality show. Os brothers vão ter uma nova dinâmica de Paredão. No Paredão Reverso, ao invés do público votar quem vai sair, dessa vez serão definidos os que vão ficar. Confira!

VEJA MAIS

Quinta-feira:

Prova do líder:

Todos jogam;

Vencedor veta um participante na próxima prova do líder.

Sexta-feira:

Poder Curinga (Poder real - garante a imunidade)

Sábado:

Prova do anjo em dupla

Domingo:

Poder curinga é revelado (Autoimune);

Anjos imunizam uma pessoa em conjunto;

Líder manda uma pessoa ao paredão;

Casa vota em duas pessoas. Os mais votados vão para o paredão;

Restam dois - Imunidade relâmpago;

Dois não imunizados estarão no paredão.

Prova bate-volta.