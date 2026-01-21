O que aconteceu no BBB de madrugada? Confira resumo da noite dessa terça-feira (20)

O Big Brother Brasil 26 está na segunda semana e o público já decidiu quem não quer mais na Casa. Na noite de terça (20) para quarta-feira (21), houve eliminação de participante, intrigas e intuições afloradas. Confira abaixo o resumo dessa madrugada.

1ª eliminada do BBB 26

Aline Campos foi a primeira eliminada do BBB 26. Ela, que estava em Paredão Triplo com Ana Paula e Milena, recebeu 61,64% dos votos. A saída da sister deixou Sol Vega abalada.

Treta na cozinha

Após a eliminação de Aline, Ana Paula e Brígido protagonizaram uma discussão na cozinha. A sister disse que ele a atacou como pessoa e Brígido, prontamente, a mandou revidar. Ana Paula disse que ele não mandava nela e que ele teria que subir muita montanha, em referência às atividades do grupo Legendários que Brígido participou.

Planta?

Aline Campos, na semana em que esteve no BBB 26, foi planta, segundo Juliano Floss. Para ele, esse foi o motivo que o público votou pela eliminação da sister.

Intuição do Líder

Alberto Cowboy, atual Líder da Casa, acredita que Milena é um personagem forte no BBB 26. O brother também afirmou que, dependendo de quem ele indicasse, talvez Aline não fosse a eliminada, mas que não havia motivo para se queimar a defendendo.

Conhecendo novos sabores

Além de tudo que o BBB proporciona de novidade, para Paulo Augusto está sendo um momento para conhecer sabores. O brother decidiu provar quiabo e berinjela, mas detestou ambos.