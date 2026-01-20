BBB 26: Enquetes apontam quem sai no 1º Paredão; veja parcial entre Aline, Milena e Ana Paula

O clima está tenso na casa mais vigiada do Brasil. O primeiro Paredão do Big Brother Brasil 26 será decidido na noite desta terça-feira (20), e as parciais das principais enquetes indicam uma disputa que pode ser acirrada entre as representantes dos grupos Pipoca e Camarote.

Aline Campos, Ana Paula Renault e Milena enfrentam a preferência do público, mas os números mostram que uma delas está mais próxima de dar adeus ao prêmio.

Quem está na frente para sair do BBB 26?

De acordo com as parciais de enquetes na internet, analisadas nesta terça-feira, Aline Campos é a favorita para ser a primeira eliminada, acumulando cerca de 46% dos votos para sair. No entanto, a disputa não está totalmente definida: Milena aparece logo atrás com 38%, apresentando uma diferença de apenas 8 pontos percentuais.

Já a veterana Ana Paula Renault parece respirar mais aliviada neste primeiro momento, aparecendo como a menos votada para sair, com apenas 17% das intenções de votos nas enquetes.

Vale notar que o cenário mudou após o primeiro Sincerão da temporada. Até a noite de segunda-feira (19), a "Pipoca" Milena liderava a rejeição, mas o jogo virou e o público passou a focar em Aline Campos.

Como o Paredão foi formado?

A dinâmica que levou as três participantes à berlinda começou no último domingo (18).

Milena: Foi a indicação direta do líder Alberto Cowboy. Aline Campos: Foi enviada ao Paredão por Marcelo, que atendeu o Big Fone, ganhando imunidade e o poder de indicar alguém. Ana Paula Renault: Foi puxada por Aline Campos através do Contragolpe.

O participante Paulo Augusto foi o mais votado pela casa (11 votos), mas conseguiu se salvar na Prova Bate e Volta, deixando a disputa restrita às três sisters.

Rivalidade entre Ana Paula Renault e Aline Campos

O ponto central deste Paredão tem sido o embate direto entre a veterana Ana Paula e a camarote Aline Campos. As duas travam uma disputa desde o primeiro dia de confinamento, que culminou na troca de indicações no domingo.

Enquanto Ana Paula se aliou rapidamente aos membros do grupo Pipoca, como Marcelo, Aline acabou isolada nesse embate direto, o que reflete nos números atuais das pesquisas.

Que horas sai o resultado do BBB 26?

O resultado oficial da votação será anunciado pelo apresentador Tadeu Schmidt durante o programa ao vivo desta terça-feira (20), com início previsto para as 22h25.

É importante lembrar que as enquetes de portais de notícias servem apenas como um termômetro do jogo e não possuem influência direta no resultado oficial, que é contabilizado exclusivamente pelo Gshow, pelo voto único ou pelo voto da torcida.

(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)