Ana Paula Renault e Aline Campos discutem durante Sincerão do BBB 26
Na dinâmica, cada um escolheu dois colegas que gostaria de ver na final e, após justificar as escolhas, apontou outro participante que, em sua opinião, não merece vencer a edição
O primeiro Sincerão do BBB 26 foi ao ar nesta segunda-feira (19), apresentando uma dinâmica tradicional do reality show. Nela, cada participante escolheu dois colegas que gostaria de ver na final e apontou um que, em sua opinião, não merece vencer a edição, justificando suas escolhas.
Durante a prova, a principal rivalidade da noite ficou evidente entre Ana Paula Renault e Aline Campos. As duas, que estão emparedadas, se escolheram mutuamente como a opção de quem não deve vencer o programa.
Aline Campos afirmou seu desejo de que Ana Paula não ganhe o BBB 26. A sister justificou a escolha alegando que Ana Paula não teria espírito coletivo, citando um episódio sobre a compra de ovos.
Rebate e Jogo de Alianças
Ana Paula rebateu a acusação, afirmando que Aline queria comprar o item apenas para si e que o programa é um jogo. Ela desafiou Aline a "engolir esse problema", que segundo Ana, foi "inventado" pela própria colega.
Em outro momento da dinâmica, Ana Paula reforçou o caráter competitivo do reality. "Isso é um jogo de alianças, Aline. Você está num lugar errado, retiro de meditação é em outro lugar. Isso aqui se chama BBB 26", disse.
Retorno da Plateia e Familiares
A dinâmica também marcou o retorno da plateia ao programa ao vivo. Durante o Sincerão, o público presente no estúdio avaliou a performance dos participantes por meio de notas no Pipocômetro, onde notas menores indicavam mais "pipoqueiro" e vice-versa. Os melhores participantes receberam um bottom e os piores, uma touca de pipoca.
Familiares das emparedadas também estiveram presentes no estúdio. Cida, irmã de Ana Paula Renault, Neide, mãe de Milena, e Lucia, mãe de Aline Campos, foram entrevistadas pelo apresentador Tadeu Schmidt durante os intervalos da dinâmica.
