Ana Paula Renault e Aline Campos discutem durante Sincerão do BBB 26

O primeiro Sincerão do BBB 26 foi ao ar nesta segunda-feira (19), apresentando uma dinâmica tradicional do reality show. Nela, cada participante escolheu dois colegas que gostaria de ver na final e apontou um que, em sua opinião, não merece vencer a edição, justificando suas escolhas.

Durante a prova, a principal rivalidade da noite ficou evidente entre Ana Paula Renault e Aline Campos. As duas, que estão emparedadas, se escolheram mutuamente como a opção de quem não deve vencer o programa.

Aline Campos afirmou seu desejo de que Ana Paula não ganhe o BBB 26. A sister justificou a escolha alegando que Ana Paula não teria espírito coletivo, citando um episódio sobre a compra de ovos.

Rebate e Jogo de Alianças

Ana Paula rebateu a acusação, afirmando que Aline queria comprar o item apenas para si e que o programa é um jogo. Ela desafiou Aline a "engolir esse problema", que segundo Ana, foi "inventado" pela própria colega.

Em outro momento da dinâmica, Ana Paula reforçou o caráter competitivo do reality. "Isso é um jogo de alianças, Aline. Você está num lugar errado, retiro de meditação é em outro lugar. Isso aqui se chama BBB 26", disse.

Retorno da Plateia e Familiares

A dinâmica também marcou o retorno da plateia ao programa ao vivo. Durante o Sincerão, o público presente no estúdio avaliou a performance dos participantes por meio de notas no Pipocômetro, onde notas menores indicavam mais "pipoqueiro" e vice-versa. Os melhores participantes receberam um bottom e os piores, uma touca de pipoca.

Familiares das emparedadas também estiveram presentes no estúdio. Cida, irmã de Ana Paula Renault, Neide, mãe de Milena, e Lucia, mãe de Aline Campos, foram entrevistadas pelo apresentador Tadeu Schmidt durante os intervalos da dinâmica.