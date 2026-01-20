Primeiro Sincerão do BBB 26 reforçou desavenças e estabeleceu novas tretas; veja resumo
Na dinâmica, todos precisaram montar seus pódios e apontar quem, em suas opiniões, não merece vencer o reality
O primeiro Sincerão do BBB 26, exibido na noite dessa segunda-feira, 19, movimentou os participantes. Na dinâmica, todos precisaram montar seus pódios e apontar quem, em suas opiniões, não merece vencer o reality. O resultado foi uma sequência de confrontos diretos, trocas de farpas e desentendimentos que marcaram a madrugada desta terça-feira, 20.
Diversos embates ocorreram durante e após a dinâmica. Participantes como Ana Paula Renault, Sarah Andrade e Sol Vega foram protagonistas de discussões. Entenda os principais acontecimentos:
Confrontos diretos no Sincerão do BBB 26
Ana Paula Renault e Aline Campos protagonizaram mais um atrito durante o Sincerão. As duas participantes, que já apresentavam clima de tensão, trocaram indicações sobre quem não deveria vencer o reality.
A participante Chaiany confrontou um trio, indicando Sarah Andrade como "quem não ganha". Ela citou Jonas Sulzbach e Alberto Cowboy, afirmando que os três formavam um "trio falso". Chaiany disse a Sarah: "Você está só acompanhando, você é inteligente, está ligada no jogo e eu estou aqui para jogar com você e com quem aparecer no meio".
Em resposta, Sarah Andrade criticou a postura de Chaiany, afirmando ter "pena de quem chega querendo um enredo". Sarah acrescentou que encontrou "uma adversária, quem sabe, à altura". Chaiany, por sua vez, rebateu, afirmando que não tem medo e que eles acham que "alguém aqui tem que ter medo".
Sol Vega protagoniza múltiplos embates
Sol Vega também se envolveu em conflitos. Ao indicar Ana Paula Renault, Sol afirmou que a jornalista não a recebeu bem e a subestimava. Ana Paula respondeu: "É mais uma que ficou triste comigo porque eu não quis amizade".
Juliano Floss também indicou Sol Vega, criticando que ela não "dá espaço para ninguém falar". Sol revelou ter votado nele no Paredão, chamando-o de "influenciado".
Edilson, por sua vez, escolheu Sol como quem não deve vencer, afirmando que ela "não é educada". Sol rebateu, dizendo que ele queria que ela seguisse o raciocínio dele e que a induziu a um erro.
Samira e Matheus trocam farpas
A participante Samira indicou Matheus, justificando que ele a acusou de apelar para sonhos como estratégia no programa. Samira afirmou: "Eu não apelei, a minha história é para ser contada".
Em sua resposta, Matheus mencionou Ana Paula e, em seguida, chamou Samira de "sem personalidade".
Ana Paula Renault e Aline Campos em destaque na votação
A votação da plateia elegeu Ana Paula Renault como o melhor desempenho no Sincerão. O Pipocômetro, por outro lado, apontou Aline Campos como a participante que mais "pipocou" na dinâmica, levando-a a usar uma touca de pipoca.
Pós-Sincerão: discussões continuam
Após o término do Sincerão, as tensões persistiram. Sarah Andrade e Chaiany voltaram a se confrontar na varanda da casa. Sarah disparou: "Eu estou achando maravilhoso, estava louca para arrumar um embate aqui e você acabou de conseguir". Chaiany rebateu: "Eu cheguei, você achou".
Na cozinha, Matheus e Breno discutiram sobre a postura dos participantes do grupo Pipoca. Matheus afirmou que os Pipocas estavam sendo "manipulados", o que gerou incômodo em Breno. Breno contestou a afirmação, enquanto Matheus insistiu que a "correria é a mesma".
Próximos alvos e estratégias no jogo
Em conversa com Edilson e Babu, Matheus analisou o comportamento de Sol Vega. Ele sugeriu que Sol seria o próximo alvo de Ana Paula Renault. Babu avaliou: "Ana Paula é inteligente, ela joga a banana para você escorregar, e você escorrega. Ela sabe articular".
