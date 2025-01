No VIP do BBB 25, Gracyanne Barbosa consome nove ovos no primeiro dia

Gracyanne Barbosa, conhecida por sua alimentação regrada e treinos intensos, estreou no Big Brother Brasil 2025, na noite desta segunda-feira (13/01), ao lado da irmã mais nova, Giovanna, pelo time Camarote. A musa fitness, que já declarou em entrevistas consumir até 40 ovos por dia, começou a adaptar sua rotina alimentar ao ambiente do reality show. No primeiro dia de confinamento ela chamou atenção ao comer nove ovos cozidos, sinalizando que está empenhada em manter a dieta proteica.

A escolha de Gracyanne - que por sorte conseguiu entrar no VIP do reality - para o programa levantou questionamentos entre os fãs sobre como ela lidaria com possíveis restrições alimentares. Segundo sua amiga Ledir Jacobina, a maior preocupação é que o corpo da musa, acostumado a uma rotina específica, possa sentir os efeitos das mudanças.