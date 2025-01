BBB 25: primeira prova do reality testa resistência e foco das duplas participantes

Uma Prova de Resistência marcou a estreia do Big Brother Brasil 25 nesta segunda-feira (13/01). A dinâmica, que irá exigir preparo físico das onze duplas, é a primeira competição enfrentada pelos participantes nesta temporada e vale imunidade para o primeiro Paredão do reality show. Os vencedores também ganharão R$ 10 mil em compras no Mercado Livre, patrocinador da prova. Tadeu Schmidt explicou aos participantes que eliminação de uma dupla não interrompe a rodada. Confira as regras da prova:

VEJA MAIS

Os participantes competem em duplas, mantendo um cabo esticado entre as mãos. Se o cabo ou a logomarca do patrocinador encostarem em um ponto específico, a dupla é eliminada. Quando a campainha soa, um produto aparece no telão, e um dos jogadores deve pegar a caixa correspondente na esteira e entregá-la ao parceiro, que a deposita na raia dentro do tempo limite.

A cada rodada, a dupla mais lenta enfrenta uma consequência, e todos devem retornar à posição inicial ao fim da contagem regressiva. A dupla que resistir até o final ganha imunidade. O público poderá escolher as consequências, podendo votar no GShow em: poeira amarela, fumaça ou vento.

O casal manaura Marcelo e Arleane ficaram em último na primeira rodada e inauguram a Cabine das Consequências. Eles receberam poeira amarela.