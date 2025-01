Enquete UOL mostra qual deve ser a nova dupla anunciada no BBB 25; veja

Nesta segunda-feira (13/01), durante a estreia do Big Brother Brasil 25, o público conhecerá a 12ª dupla a integrar o elenco do programa. A revelação será feita ao vivo, anunciando os vencedores de uma disputa popular entre três duplas de participantes do grupo Pipoca.

As duplas concorrentes foram apresentadas na última sexta-feira, no programa "Mais Você", da TV Globo. Os telespectadores puderam conhecer Joseane e Cléber (mãe e filho), Paula e Nicole (mãe e filha), e Guilherme e Joselma (genro e sogra). Desde então, o público vem votando para decidir qual dupla terá a chance de entrar no reality show.

De acordo com uma parcial divulgada pela Enquete do UOL BBB, às 17h10, desta segunda-feira, Guilherme e Joselma lideravam a votação, com 47,19% dos votos. Paula e Nicole estavam logo atrás, somando 42,39% da preferência popular. Joseane e Cléber ocupavam a terceira posição, com 10,42%, demonstrando um crescimento em relação às parciais anteriores, mas ainda distantes das outras duplas.