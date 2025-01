TV Globo abre inscrições para seu novo reality; 24 participantes serão selecionados

Em 2025, a TV Globo estreia ‘Chef de Alto Nível’, seu novo reality show a partir do segundo semestre. Ana Maria Braga é quem vai comandar a atração. Quem desejar fazer parte do novo projeto, a partir desta terça-feira (07), já podem se inscrever, o anúncio foi feito pela apresentadora no ‘Mais Você’.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente no site Receitas.com.

Os amantes da boa cozinha, sejam eles chefs amadores, chefs que se destacam na internet ou profissionais de todo Brasil, podem entrar na disputa. a entrarem nessa disputa.

“Mais do que uma disputa emocionante, nós vamos revelar uma nova estrela da culinária brasileira”, afirma Ana Maria. “Você que é chef, cozinha na internet, se diverte, gosta de cozinhar, é chef amador ou chef profissional, as inscrições valem para todo mundo e começam agora!”, complementa a apresentadora.

Sobre Chef de Alto Nível

A versão brasileira de ‘Next Level Chef’, formato original criado e produzido por Gordon Ramsay, vai selecionar 24 participantes, entre chefs profissionais e amadores. Durante toda a competição, eles se dividem em três categorias, os três níveis de cozinha. Cada um terá a oportunidade de mostrar suas habilidades, enfrentando grandes desafios, além de desenvolver seu talento, com direito à mentoria e avaliação de chefs renomados.

Produzido nos Estúdios Globo, ‘Chef de Alto Nível’ chega com um formato marcado por desafios eletrizantes, somado à muita pressão e nervos à flor da pele na competição gastronômica. Em cada uma delas, os participantes serão desafiados a cozinhar em ambientes completamente distintos em termos de recursos, utensílios e ingredientes. E, claro, do nível mais alto ao mais baixo, as condições variam e mudam muito, fazendo com que cada um tenha que provar que é capaz de se sair bem mesmo em situações desafiadoras, testando ainda mais as habilidades e o controle emocional dos competidores que desejam se tornar chef de alto nível!

‘Chef de Alto Nível’ terá apresentação de Ana Maria Braga, com produção de Rodrigo Tapias e Taluana Grieco, direção geral de Carlo Milani e direção de gênero de Rodrigo Dourado. O programa tem previsão de estreia em 2025.