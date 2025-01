BBB 25 tem nova dupla confirmada: Guilherme e Joselma, genro e sogra, entram no programa

Na noite de estreia do Big Brother Brasil 25, realizada na segunda-feira (13/01), o público conheceu os vencedores de uma disputa popular entre três duplas do grupo Pipoca. Os escolhidos foram Guilherme e Joselma! Genro e sogra, naturais de Olinda, Pernambuco, conquistaram uma vaga na competição, formando a 12ª dupla do programa. Eles conquistaram a primeira imunidade da edição.

VEJA MAIS

Durante a semana, o público teve a oportunidade de votar para decidir qual das duplas, compostas também por Joseane e Cléber (mãe e filho) e Paula e Nicole (mãe e filha), postas à votação do público para entrar na casa, conseguiria a permanência. Veja o perfil dos escolhidos:

Guilherme, fisioterapeuta de 27 anos, e Joselma, dona de casa de 54 anos, se destacaram ao mostrar sua relação harmoniosa, desafiando o estereótipo de conflitos típicos entre genro e sogra.