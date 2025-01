BBB 25: Gracyanne Barbosa pode receber intimação judicial durante o confinamento; entenda

A influenciadora fitness Gracyanne Barbosa, confirmada como participante do Big Brother Brasil 25, que estreia nesta segunda-feira (13/01), é ré em um processo judicial por apropriação indébita, ou seja, quando alguém tomar para si um bem que pertence a outra pessoa. A ação envolve a acusação de retenção indevida de itens de um imóvel alugado. A denúncia, apresentada pelo Ministério Público em julho de 2024, inclui também seu ex-marido, o cantor Belo, e lista objetos como uma máquina de lavar, um motor de hidromassagem e um filtro de água avaliado em R$ 2 mil.

VEJA MAIS

O caso também citava Nelson Trajano de Ataíde, ex-sócio de Belo, cujo processo foi encerrado após seu falecimento. A acusação pode levar a penas de até quatro anos de reclusão e ao pagamento de ressarcimentos, caso haja condenação.

Desde o início do processo, a Justiça tem enfrentado dificuldades para formalizar a citação de Gracyanne e Belo. Em dezembro de 2024, uma tentativa de notificação foi anulada após relatos de que os procedimentos legais não foram seguidos. Durante a ocasião, Belo estaria dormindo, e Gracyanne teria recusado a intimação sob orientação de sua advogada.

Com a entrada de Gracyanne no BBB 25, novas dificuldades surgiram para o avanço do processo. A Justiça está analisando formas de prosseguir com a citação, que pode ser realizada durante sua participação no reality show.