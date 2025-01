Participantes do BBB 25 deixam hotel no Rio de Janeiro com muita gritaria e presença do público

Na manhã desta segunda-feira (13), participantes do BBB 25 já deixaram o pré-confinamento. A saída das 11 duplas foi bem movimentada, com a presença do público e muita gritaria.

Os gêmeos João Gabriel e João Pedro foram os primeiros a deixarem o hotel, eles saíram escoltados, porém, antes bateram um papo Thiago Oliveira.

"Em todos os projetos eu entro de corpo, alma e coração. É maravilhoso viver tudo isso. O BBB é um programa que o Brasil e o mundo inteiro assisteM. Você trabalhar com o que mais ama, que é comunicar, falar com o público, com as pessoas que você ama... é muito legal! O mais legal ainda é sentir a emoção de cada dupla que pisou aqui, que é só o começo", disse Thiago Oliveira ao Grupo Liberal.

O apresentador vai apresentar um quadro do BBB 25 ao lado de Beatriz Reis, que também estava no local. Eles serão responsáveis por comandar os flashes do reality show em meio à programação do canal na #RedeBBB.

As duplas deixaram o hotel na Barra da Tijuca e foram para os Estúdios Globo, em Jacarepaguá, Rio de Janeiro.

Este ano, o programa apostou na "Caravana BBB 25", que voltou com o objetivo de relembrar programas antigos, com transmissão iniciada ma porta do hotel, fazendo o nostálgico translado dos participantes.

"O público precisa ficar ligado 24 horas na programação da Globo por conta dos flashes BBB, vai ter também interatividade, porque vou ficar de olho em você também, naquilo que você escreve nas redes sociais. Escreveu? Tô de olho. Eu e a equipe ficamos selecionando o que vai para o ar. Além de interatividade com a Bia, ela é maravilhosa", explica Thiago.

Para os flashes desse primeiro dia, Beatriz Reis vai entrevistar os novos participantes do BBB 25 na Praia da Barra da Tijuca, que descem no local interagirem.

De acordo com o UOL, mais de 15 seguranças tomaram conta do local antes de começar a carreata, com uma produção que ultrapassa 40 pessoas.