Vai começar! ‘BBB 25’ estreia com duplas na disputa em edição comemorativa

Das mais de 400 possibilidades de entrar no Big Brother Brasil, programa da TV Globo, apenas oito foram conquistas por paraenses. Ao longo de 25 edições, o Pará não teve muito representantes, e na edição comemorativa de 2025, não tem um paraense no elenco.

Com apresentação de Tadeu Schmidt, o programa tem previsão de estreia em 13 de janeiro.

No BBB 24, o elenco contava com dois paraenses na disputa, o comissário Marcus Vinicius e a bailarina Alane Dias. Ele foi o oitavo eliminado e deixou o programa um mês após o início. Já a atriz foi a paraense que chegou mais longe no reality, ela saiu na semifinal, faltando dois dias para acabar o programa.

“Nossa, eu olho para trás desse ano e ainda fico desacreditada com tudo que aconteceu, com tudo que eu consegui, com o carinho das pessoas, especialmente aqui em Belém. Quando eu venho, não só renovo as minhas energias de contato com a nossa cultura e comida, mas também do carinho das pessoas. É muito especial. Acho que esse foi o maior presente que esse ano me proporcionou”, avalia a ex-BBB.

O BBB 25 é uma edição comemorativa, que teve poucas informações divulgadas. Os participantes vão entrar em dupla. Além disso, 11 delas já foram anunciadas, outras três duplas disputam uma vaga. O anúncio será feito hoje.

Não só a entrada será em dupla, mas o confinamento também foi. Agora, a TV Globo não deu mais destalhes se eles vão disputar individualmente, entre si ou contra as outras pessoas. Porém, a regra ainda é uma só: apenas um participante levará o prêmio final.

“Se fosse para eu entrar em dupla, seria com a minha mãe ou com a minha melhor amiga, já que tem que ser com uma pessoa que me conhece muito e que eu tenha uma conexão muito grande. Acho superinteressante isso, porque lá a saudade da família, de alguém que a gente conhece de verdade, é muito grande. É um jogo, então a gente não pode confiar em muita gente, apesar das amizades que se criam. Então seria alguém que eu tenha muita confiança”, explica Alane Dias.

A bailarina foi a representante do Pará que foi mais longe no programa, mesmo sem ganhar liderança ou prova do anjo, ela se manteve focada no jogo e se comprometendo dentro da competição, características importantes para um bom jogador de reality.

‘Entraria mil vezes, foi a muito bom! Claro que é uma experiência que nos leva ao limite, a gente tem que estar realmente muito preparada, fazer terapia antes e depois, mas entraria mil vezes porque mudou a minha vida. E é uma experiencia de autoconhecimento sim! Eu vejo que poucas pessoas podem viver uma experiência como essa, sem celular e sem contato com ninguém, é muito único”, analisa a atriz.

Alane Dias dá uma dica importante para quem quer entrar no BBB: “Tem que fazer terapia (risos). Você tem que estar muito conectado com a sua verdade e com o que quer passar. Querendo ou não você vai para um reality show é preciso saber a imagem e mensagem que quer passar. Eu sabia o que eu queria, que era ter o meu reconhecimento como atriz, escrever uma história bonita, colocar meu caráter em jogo, mostrar quem eu sou e falar sobre Belém. Esses eram os meus pilares”.

UM SONHO INTERROMPIDO

O paraense Marcus Vinicius também viveu um sonho no BBB 24, mesmo que sua permanência tenha sido curta. Entendedor do jogo, ele também foi um jogador de grandes posicionamentos e embates na casa. Ele foi escolhido para o elenco do reality após completar a 13ª inscrição no programa.

“Lembro da primeira inscrição, tinha 18 anos, minha avó me levou”, contou no dia do seu anúncio.

Um ano após viver esse sonho, o paraense já superou a frustração de não ter ido longe no jogo.

“Apesar de eu ter saído cedo do programa tive muitas oportunidades assim que eu sair da casa, fiz bastante essa publicidade e trabalho com a Globo. Algumas marcas me queriam, eu era uma das pessoas mais procuradas para fazer publicidade, mais do que algumas pessoas que saíram depois de mim, por exemplo teve gente que ficou até top sete do programa e não fez tanta publicidade quanto eu fiz. Nessa questão de auxílio para mudança para nova de vida, de carreira, foi muito boa. Eu era comissário, então hoje eu trabalho com a internet, além disso, estou focando na minha carreira de ator e apresentador, aproveitando essas oportunidades também nas redes sociais. Um ano depois, as pessoas ainda lembram bastante da gente”, contou o paraense.

Sempre foi meu sonho entrar. Eu sempre sonhei muito, desde quando era moleque de Belém, lá do bairro da Marco na época. Eu era um moleque preto gay que ficava vendo a televisão, e só via pessoas normais na televisão. Sempre sonhei em participar ali e eu falei ‘cara, um dia eu vou entrar’, e eu realmente entrei! Foi incrível viver esse sonho, foram 48 dias que eu fiquei. Dias incríveis do programa, onde eu pude viver um pouco de tudo. Tenho a experiência de voltar de um paredão e ter a validação do público, ganhar um bate-e-volta, tem também a prova de resistência da início que eu quase fui para o final, as festas incríveis, além de brigas, fazer amizade e votação, momentos tensos. Enfim, a experiência Big Brother foi muito bem vivida por mim, e fui muito feliz, não tiraria nada.