Naiara Azevedo tem crise de choro no Big Brother

Naiara Azevedo teve uma crise de choro no início da tarde deste sábado (22), no quarto lollipop, do BBB22, após ter passado a madrugada sem dormir cumprindo a prova do monstro. A cantora desabafou a Tiago Abravanel sobre estar se sentindo mal recebida na casa, e pedir pediu para falar com a psicóloga do reality.

Naiara recebeu ajuda de Brunna Gonçalves para deitar na cama de casal do quarto. Ela se queixou de dor, cobriu os olhos com uma camisa e começou a chorar. "Eu tô tentando descansar e a porta bate, a buzina toca, as pessoas conversam. E eu estou tentando entender isso, porque são 17, 19 pessoas convivendo... Mas não deixa de me incomodar, muito", desabafou.

"É a primeira semana, você vai se adaptar e vai conseguir dormir", disse Laís. Naiara chegou até a dizer que talvez não vá participar da festa programada para a noite deste sábado alegando que precisa descansar.

"Uma coisa que é muito doida, com o fato de eu sempre resolver tudo sozinha, esse meu sentimento de autossuficiência, que eu quero me desfazer dele... Mas mesmo aqui, ao mesmo tempo que eu me sinto acolhida por vocês, eu me sinto incomodada por estar incomodando".

Vyni, Bárbara, Brunna, Laís e Maria que estavam no quarto com a sertaneja afirmaram que ela não estava incomodando. Em seguida, a buzina da casa tocou e pediu para que todos fossem até a sala. Naiara perguntou se era obrigada a ir, pois não conseguiria levantar naquele momento. "Minha cabeça tá doendo", disse.