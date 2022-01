Família de Marília Mendonça autoriza lançamento da música com Naiara Azevedo

A família de Marília Mendonça autorizou oficialmente que Naiara Azevedo lance a versão original da música "50 por cento", que foi gravada pelas duas sertanejas em setembro de 2020. Mas a versão feita durante o DVD já gravado por Naiara não será autorizada. A mãe e o irmão da Rainha da Sofrência, Ruth Dias e João, não aprovaram a "alteração do videofonograma original sem consultá-los antes”. A informação foi repassada pelo advogado da família, Robson Cunha, ao colunista Leo Dias.

VEJA MAIS

Os familiares de Marília Mendonça afirmaram que nunca foram contrários ao lançamento do clipe original gravado com a cantora morta em novembro do ano passado, mas sim à nova gravação, que aconteceu em 19 de dezembro de 2021, após a morte da cantora. Pois eles consideraram que a nova versão tem um “tom apelativo e diferente daquilo que pretendem passar para os fãs da Marília, que é uma imagem de uma mulher batalhadora, forte e que mesmo diante das adversidades buscou a forma positiva das coisas”.

No novo material gravado para o DVD, Naiara se emociona ao ver a imagem de Marília no telão e inicia um choro. Ruth não quer que a imagem da filha seja associada a sofrimento, tristeza ou qualquer sentimento de dor.

O advogado disse que a mãe de Marília não impedirá o lançamento de nenhuma obra gravada pela filha em vida, desde que seja consultada para conceder as liberações, já que cabe exclusivamente à Ruth tratar de qualquer assunto relacionado à obra de Marília Mendonça.

O advogado disse que a produção da Naiara Azevedo concordou com as ponderações da família de Marília e vai usar a gravação original feita com Marília em vida em vez da da nova versão gravada. Os representantes das duas cantoras estão definindo a melhor data para o lançamento.

Naiara, que está na casa do “Big Brother Brasil 22”, não ficou sabendo dos últimos imbróglios para a liberação da faixa.