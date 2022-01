Bil Araújo, ex-segurança de Marília Mendonça, revela que Naiara Azevedo não era próxima da sertaneja

O ex-BBB e ex-segurança de Marília Mendonça, Bil Araújo, revelou em entrevista ao programa 'Fofocalizando', exibido na última terça-feira (18), que nunca viu nenhum tipo de relação próxima entre a rainha da sofrência e Naiara Azevedo, nova confinada da 22ª edição do Big Brother Brasil.

VEJA MAIS

"Nesse meio artístico, nunca via Naiara junto, próximo dela. Eram só as três, Maiara, Maraisa e Marília", comentou. O ex-participante do reality trabalhou por um ano com a falecida cantora e logo depois, assumiu a mesma função de segurança da dupla Maiara e Maraisa. Ainda conforme o artista, ele ficava 24 horas ao lado da autora do hit 'Supera'. "Para onde ela ia, eu ia junto. Ela era uma pessoa maravilhosa, como todo mundo conhece. E é a mesma pessoa, a fama não subiu à cabeça dela, de forma alguma", detalhou, veja:

Entenda a briga entre Naiara Azevedo e Marília Mendonça

Após Naiara Azevedo ser confirmada no BBB e revelar com exclusividade que iria lançar uma música ao lado de Marília, o irmão da sertaneja teceu críticas à confinada e afirmou que ela estaria se aproveitando da trágica morte da irmã para se promover.

VEJA MAIS