Equipe de Naiara Azevedo diz que família de Marília vai decidir sobre o lançamento da música

A equipe da participante do BBB22 (Big Brother Brasil) emitiu, neste domingo (16), uma nota oficial à coluna LeoDias. Nela, eles afirmam que a decisão final ficará nas mãos da família da cantora. A polêmica começou após o irmão e a mãe de Marília Mendonça criticarem a ideia de Naiara Azevedo lançar um dueto com Marília Mendonça.

“A equipe de Naiara Azevedo tem toda admiração e respeito por Marília Mendonça e sua família e entende toda a delicadeza da situação. O trâmite da gravação da música 50 por Cento foi feito através das duas artistas. Para o lançamento, se faz necessária uma burocracia por parte da gravadora — o que é comum com qualquer feat gravado”.

“A autorização para participação dos artistas veio somente no primeiro semestre de 2021 e a liberação de lançamento, para início do ano de 2022. Com o convite para Naiara participar do reality show de maior visibilidade do Brasil, foi pensada uma estratégia de carreira para a cantora e gravou-se um DVD, que todos sabem o quanto é importante para um artista. Neste projeto, foi incluída a faixa em questão, uma canção muito especial para Naiara, e se manteve a participação de Marília através das imagens do videoclipe já gravado, como forma de carinho e admiração”, continua o comunicado.

A equipe da cantora de 50 Reais finalizou o pronunciamento oficial reiterando que a gravação foi feita dentro dos trâmites legais, mas que em respeito à família de Marília, e se for da vontade deles de não desejar tal lançamento, a música 50 por Cento não será lançada.