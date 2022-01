BBB 22: Naiara Azevedo recebe o castigo do Monstro e se irrita

Após o resultado da prova que definiu que Douglas Silva seria o Líder da semana e Rodrigo Mussi, o Anjo, no “Big Brother Brasil 21”, Naiara Azevedo e Eliezer Neto receberam do integrante do grupo Pipoca o Castigo do Monstro. No entanto, a cantora não gostou de ter que ficar vestida como um orelhão e cumprir a “prenda” em pé, do lado de fora da casa, além de ficar na Xepa. As informações são do portal Em Off.

Com a cozinha como seu lugar favorito, Naiara pode perder a chance de cozinhar para os brothers e tentar agradar os confinados. Ainda, a sister não vai poder tirar cochilos durante o dia, pois deve cumprir as regras da dinâmica.

Tiago Abravanel avaliou: “Esse Monstro é punk!”. Arthur Aguiar completou, se dirigindo à sertaneja: “Em algum momento ele vai precisar dormir e você vai ter que ficar no lugar dele”.

Irritada, Naiara deu uma resposta atravessada para Jessilane: “Não ligo de passar o programa inteiro na Xepa. Eu não estou nem aí!”.

“Eu não me importo se vou comer VIP ou Xepa. Eu me importaria se você ficar sem nada. Mas as comidas da Xepa são as minhas preferidas. Fígado eu adoro! Eu como a semana inteira e adoro”, completou a sertaneja.