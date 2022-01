BBB 22: Douglas Silva é o primeiro Líder e Rodrigo o primeiro Anjo da edição

Depois de já terem se consagrado com vitória na Super Prova Fiat Anjo e Líder, Douglas Silva e Rodrigo disputaram a segunda etapa do desafio na noite desta sexta-feira (21). O ator escolheu a chave certa, que ligou o carro, e se tornou o primeiro Líder do BBB 22. Pouco depois., Rodrigo Mussi foi anunciado por Tadeu Schmidt como o primeiro Anjo da edição 2022, levando um prêmio de R$ 10 mil. As informações são do GShow.

Após receber o colar do Anjo, Rodrigo recebeu de Tadeu Schimitd as orientações do que precisava fazer:

"O Anjo escolhe o Monstro, que nessa semana é o Monstro Orelhão! Atenção, vestidos de orelhão, os dois castigados deverão se revezar na pracinha montada no gramado. Ela deverá permanecer ocupada o tempo todo por pelo menos um deles. Cada castigado perde 300 estalecas. E quem estiver no VIP vai direto pra Xepa. Todos podem ser escolhidos para o Castigo".

Líder escolhe 6 participantes para o VIP

Primeiro Líder do BBB 22, Douglas Silva participou da segunda etapa da Super Prova Fiat Anjo e Líder, em que teve que escolher uma chave e ligar o carro da Fiat no gramado da casa mais vigiada. De 6 chaves, apenas uma era a correta, e quem a escolhesse e ligasse o carro era o novo Líder e ainda levava o automóvel.

Dinâmica

A chave certa é a 3.

Rodrigo começa e escolhe a chave 6. Não consegue ligar o carro.

Douglas escolhe a chave 5. Não consegue.

Rodrigo escolhe a chave 4. Não consegue.

Douglas escolhe a chave 3.

VIP

Após a vitória, Douglas escolhe mais 6 participantes para levar ao VIP. São eles:

Pedro Scooby

Tiago Abravanel

Paulo André Camilo

Lucas

Rodrigo

Luciano