Marido de Aline Wirley, do BBB 23, registra queixa por ameaça: 'Vou enterrar seu filho'

O ator Igor Rickli, esposo de Aline Wirley, participante do BBB 23, compareceu a uma delegacia de polícia do Rio de Janeiro nesta quarta-feira (18). O artista contou ter recebido ameaças pelo Twitter contra ele, a esposa e o filho Antônio, de oito anos. "Vou enterrar seu filho e sua mulher também", dizia uma das mensagens enviadas.

Rickli esteve na Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática acompanhado por uma advogada. Foi aberta uma investigação para identificar a autoria das mensagens. Em nota, a assessoria de Rickli informou que o Twitter será notificado a fornecer dados das contas utilizadas no crime.

Confira a nota divulgada pela assessoria do artista sobre o caso: "O ator Igor Rickli esteve presente na data de hoje, dia 19 de abril, na Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática, como representante do seu filho Antônio (8 anos), para relatar ameaças que a criança vem sofrendo através do Twitter. Foi feito um registro de ocorrência por crime de ameaça e, com isso, inaugurada uma investigação. O objetivo é apurar a autoria dos crimes".

A nota continua: "O delegado solicitará ao Judiciário o acesso aos dados da conta registrada na plataforma vinculada ao perfil para que seja possível a identificação do responsável pelas postagens criminosas. Uma vez identificado, o autor será intimado a prestar depoimento na delegacia e responsabilizado por seus atos. O Twitter também será notificado para fornecer os dados da conta. O delegado poderá solicitar a exclusão da conta da plataforma em razão de seu uso para a prática de crimes. O artista deixa claro que não aceitará ameaças e ofensas em relação a sua família e, sempre que for necessário, procurará a Justiça para defendê-la".