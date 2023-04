BBB 23: Aline Wirley, Bruna Griphao e Sarah Aline estão no 15ª Paredão

Esta sexta-feira (14) foi dia de Paredão no Big Brother Brasil 23! A noite já começou com as sisters Amanda e Bruna se preparando para encarar uma disputa de arremesso no gramado do programa. As duas foram colocadas no Castigo do Monstro por Sarah Aline, que ganhou a disputa pelo Anjo da semana. Bruna Griphao teve o pior desempenho na dinâmica e foi para a votação da casa já com dois votos computados. A disputa ocorreu antes da formação oficial do Paredão.

VEJA MAIS

Amanda e Bruna tiveram a oportunidade de arremessar cinco vezes a bola na boca de um palhaço de papelão. De cima da base, elas arremessaram as bolinhas. Amanda conseguiu três acertos; já Bruna apenas um.

Como explicou o apresentador Tadeu Schmidt explicou após a Prova do Líder, esta semana a formação do paredão será tripla. Desta forma, Sarah Aline teve a oportunidade de imunizar Ricardo Alface; a Líder Domitila Barros indicou Aline Wirley direto ao paredão; a casa fez uma votação aberta e Sarah Aline, a mais votada, foi emparedada.

Confira como foi a votação

Ricardo votou na Bruna;

Larissa votou na Sarah Aline;

Bruna votou na Sarah Aline;

Amanda votou na Sarah Aline;

Sarah Aline votou na Bruna;

Aline votou na Sarah Aline.

Aline Wirley, indicada pela líder Domitila, teve direito ao contragolpe e puxou Sarah Aline para a berlinda. Como não teve a Prova Bate-Volta, que costuma dar a oportunidade de um dos participantes conseguirem se livrar do Paredão, Aline Wirley, Bruna e Sarah Aline foram as emparedadas.

A 15ª eliminação do programa ocorrerá no próximo domingo (16). Em seguida, será realizada uma nova Prova do Líder. A tradicional formação do Paredão ocorrerá normalmente ao final da noite.