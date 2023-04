Sarah é o Anjo da semana no BBB 23; Amanda e Bruna estão no Castigo do Monstro

A dupla Ricardo Alface e Sarah Aline finalizam a Prova do Anjo desta sexta-feira (14), no BBB 23, com o menor tempo. Porém, apenas a sister se torna o Anjo em disputa final.

Apenas a Líder Domitila Barros não participa da prova.

Na etapa final da prova, 653 bolinhas vermelhas estavam no cesto, e Sarah Aline foi quem chegou mais perto no número. Ela deu o palpite em 510 e Ricardo em 148 bolinhas.

Para o póximo paredão ela irá imunizar uma pessoa. A formação será hoje (14).

Bruna Griphao e Amanda, escolhidas para o Castigo do Monstro, elas vão participar de um jogo de arremesso. A desértica que tiver o pior desempenho vai para a formação do Paredão já com dois votos computados.

Para o Almoço do Anjo, Sarah Aline convida Ricardo e Domitila Barros.

CASTIGO DO MONSTRO

O Monstro Palhaço Sentinela leva dois castigados para o picadeiro montado no gramado. Os escohidos precisam se revezar no local, lembrando que o picadeiro nunca poderá ficar vazio.

Sarah Aline escolhe dar o colar do Monstro para Bruna Griphao e Amanda. Cada uma perde 300 estalecas.

PROVA

A disputa inicial foi em dupla (1 - Sarah e Ricardo Alface, 2 - Larissa e Bruna e 3 - Amanda e Aline Wirley), porém, despois era necessário tornar apenas uma pessoa Anjo.

Com os olhos vendados, um jogador da dupla aperta o botão pra disparar o cronômetro e vai percorrer um labirinto sendo guiado pela voz do parceiro de prova, que estará em uma cabine do lado de fora. Ele vai ter um celular acoplado ao capacete, que vai transmitir ao vivo, via internet, as imagens para o celular do jogador que está na cabine. O jogador guia tem que sinalizar para o parceiro onde estão as 10 bolinhas da com a logomarca que precisam ser coletadas.

O botão que finaliza a prova só pode ser acionado se o jogador estiver com todas as bolinhas, caso contrário a dupla está eliminada. Vence a dupla que pegar todas as bolinhas e apertar o botão no menor tempo.

Em seguida, a dupla precisa adivinhar quantas bolinhas vermelhas estão dentro do cesto. O novo Anjo será o jogador que mais se aproximar do valor correto, que está escrito no envelope.