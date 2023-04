Dinâmica da semana do BBB 23 terá duas Provas do Líder, votação aberta e prova entre os monstros

O reality BBB 23 termina esta quinta-feira (13) com sete participantes na disputa pelo prêmio milionário. Antes de anunciar o eliminado, o apresentador Tadeu Schmidt explicou como será a dinâmica da semana.

Estão no paredão: Aline Wirley, Amanda e Cezar Black.

Na noite desta quinta teremos a Prova do Líder, onde todos jogam. Na sexta-feira (14), haverá a Prova do Anjo em dupla, mas apenas uma pessoa ficará com os poderes. Duas pessoas vão virar monstros por indicação do Anjo e, após a escolha, será feita uma disputa de arremesso: quem tiver o pior desempenho vai para a votação do paredão com dois votos.

Em seguida o paredão vai ser formado. O Líder indica uma pessoa, o Anjo imuniza outra e em votação aberta, um brother será escolhido para a berlinda, com direito a contragolpe.

A eliminação será domingo (16), com uma nova Prova do Líder e mais uma formação de paredão.