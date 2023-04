BBB 23: Domitila ganhou a Prova do Líder desta quinta-feira (13) e está no TOP 6

Com a eliminação de Cezar Black nesta quinta-feira (13), mais uma Prova do Líder foi realizada no "Big Brother Brasil 23". Domitila é a Líder para os próximos três dias e está no Top 6. Está é a segunda prova valendo a liderança da semana, que já teve duas eliminações também. Fred Nicácio deixou o BBB 23 na última terça-feira (11).

Domitila chama Sarah Aline para o VIP.

"Tudo acontece como tem que ser. Hoje é o dia 88", agradece a sister.

VEJA MAIS

Agora prêmio do programa chegou a R$ 2,39 milhões.

Com sete pessoas na casa – três Camarotes e quatro Pipocas, o objetivo é ter apenas três participantes até 25 de abril, dia da grande final. Agora o BBB 23 tem seis mulheres e apenas um homem, que é Ricardo Alface.

Como foi a Prova do Líder

A prova foi dividida em duas etapas. Na primeira, os brothers precisavam montar um quebra-cabeça e, na segunda, eles fariam parte da entrega mais rápida do Brasil.

Divididos em esteiras (1 – Ricardo, 2 – Amanda, 3 – Larissa, 4 - Aline Wirley, 5 - Bruna Griphao, 6 - Sarah Aline e 7 - Domitila Barros), foram classificados para a fase seguinte: Sarah Aline, Ricardo, Larissa e Domitila, os três primeiros apertaram o botão e com a montagem certa.

Bruna Griphao foi a quarta mais rápida, mas montou o quebra-cabeça errado e foi eliminada.

Já Domitila foi a quinta e se classificou por ter montado corretamente as peças. Na segunda etapa, ela foi a primeira a apertar o botão e é a nova Líder.