Bruna quebra regra do BBB 23 e dispara contra produção: 'F*da-se, tô nem aí'

Quando se Bruna Griphao se preparava para o Castigo do Monstro, ela começou a falar sem microfone no "Big Brother Brasil 23", nesta sexta-feira (14). Ao vestir a roupa, a atriz conversava sem o acessório com Larissa e Aline Wirley, quebrando uma das regras básicas do programa.

Primeiro, a sister levou punição de -50 estalecas, e depois foi punida novamente por continuar a falar. No fim, com todas essas estalecas a menos, Bruna acabou ficando irritada com a produção.

Bruna e Amanda foram escolhidas por Sarah Aline para o Castigo do Monstro. Com isso, a atriz já tinha perdido 300 estalecas, totalizando -400 até o momento.

Veja o diálogo

Bruna Griphao: F*da-se, também. Tomar estalecada, tô nem aí. Não vou ter mais. Tem mais uma semana, não vou poder comprar Poder Curinga. Tô nem aí. Tava economizando.

Larissa: Bruna, respeito... A gente tá na xepa e precisa comprar.

Aline Wirley: Facilita, por favor. Isso é respeito.