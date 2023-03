Key Alves, do BBB 23, duvida do formato da Terra: 'Como que pode ser redondo'; vídeo

Um vídeo de Key Alves, do “Big Brother Brasil 23”, viralizou nesta quinta-feira (2), após a sister questionar a Terra ser redonda. O papo com os colegas de quarto Fundo do Mar fez internautas criticarem o posicionamento da jogadora de vôlei.

“Eu briso muito no planeta, como é que pode ser redondo, a gente não cai e ele ainda fica mexendo?”, disse Key.

Domitila, Marvvila, Gabriel Santana e Sarah Aline ouviram a dúvida de Key e pareceram não entender bem o questionamento da atleta. Assista:

Semanas antes, Key disse, em conversa com Cristian, Gustavo e Sarah Aline, que nunca leu um livro inteiro. A jogadora de vôlei afirmou que só criou o hábito da leitura depois que precisou fazer publicidade para as redes sociais.