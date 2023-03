BBB 23: MC Guimê atende o Big Fone e indica Key Alves e Cezar Black

MC Guimê estava conversando na cozinha quando o Big Fone tocou na casa do BBB 23, na tarde desta quarta-feira (1º). O rapper correu e atendeu na frente, pela segunda vez, e indicou Key Alves e Cezar Black para o próximo Paredão. A dupla indicada estava dormindo de conchinha no quarto deserto, quando o telefone tocou. O Big Fone vai tocar de novo no sábado (4).

"Preste muita atenção! Você deve indicar duas pessoas ao Paredão, imediatamente. Você pode indicar qualquer um da casa. Comunique a sua decisão aos participantes", disse a gravação ouvida por Guimê.

Quando o telefone tocou, todos os brothers e sisters se reuniram no jardim para saber o que seria determinado por meio do Big Fone. O artista não titubeou em indicar Key e Black e nem justificou a escolha.

Quando o telefone tocou, Guimê estava na cozinha conversando sobre videogame com Ricardo. Sarah Aline também estava na cozinha conversando com os dois. Os dois rapazes correram em direção ao Big Fone, mas Guimê levou a melhor. "Vocês correram na frente, eu sabia que vocês iam atender, eu só vim atrás pra ver quem ia atender", comentou Sarah depois.

MC Guimê de novo

Foi a segunda vez que Guimê atendeu o Big Fone. No último dia 23 de fevereiro ele ganhou o "Poder Supremo" de de trocar qualquer pessoa do Paredão, inclusive quem for indicado pelo Líder.

Após ter sido indicada ao Paredão, nesta quarta-feira (1º), Key ficou irritada chamou palavrões e emendou: "Esse telefone só toca quando ele tá perto". E, logo depois, ela recordou com Black que, momentos antes, ela havia comentado acreditar que ela e Balck estariam no próximo Paredão.

Para esquentar ainda mais o jogo, o Big Fone vai tocar novamente neste sábado, 4. A pessoa que atender terá a missão de salvar um dos dois participantes já indicados na quarta-feira. No domingo (5), durante a formação oficial do Paredão, a pessoa que foi livrada de enfrentar o julgamento público por quem atendeu o Big Fone no sábado poderá indicar outra pessoa ao paredão.