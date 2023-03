BBB 23: Big Fone vai tocar de novo, duas vezes; entenda e veja o que acontece

Instrumento de tensão e estratégias no BBB 23, o Big Fone vai tocar novamente nesta quarta-feira, 1, às 18h30. O mais rápido dos participantes, que conseguir atender ao telefone, vai indicar duas pessoas ao Paredão. Agora, todos os brothers e sisters poderão ser indicados. As duas pessoas indicadas ao Paredão não poderão jogar a Prova do Líder desta quinta-feira.

Para esquentar ainda mais o jogo, o Big Fone vai tocar novamente neste sábado, 4. A pessoa que atender terá a missão de salvar um dos dois participantes já indicados na quarta-feira. No domingo, 5, durante a formação oficial do Paredão, a pessoa que foi livrada de enfrentar o julgamento público por quem atendeu o Big Fone no sábado poderá indicar outra pessoa ao paredão.

VEJA MAIS