Jogos de mesa, voz e violão e relicário de fotos são alguns itens da ‘Festa do Líder’

A festa do líder da semana Paulo André (PA) iniciou, nesta quarta-feira (02), dentro do Big Brother Brasil, BBB 22. O atleta escolheu os detalhes da noite, que tem como tema “Vila Olímpica". Na decoração, painéis de esporte, com direito à chama olímpica e uma pista de atletismo.





O Paulo André foi presenteado com alguns mimos de outros participantes do Vip, como Pedro Scooby, Jade Picon, Douglas Silva e Arthur Aguiar, para serem desfrutados durante a festa, como mesas de jogos, espaço com banquinho e violão e fotos da trajetória do brother fora da casa, para relembrar alguns dos momentos como atleta.

Paulo André se empolga e vai direto para a pista de dança. Canta e dança ao lado dos amigos ao som de rap.

Os brothers ainda ensaiaram como seria a