João Pedro vence a Prova do Líder e garante imunidade no BBB 25

João Pedro conquistou sua primeira liderança no BBB 25 , na noite da última quinta-feira (21/02), ao vencer a sexta Prova do Líder. A disputa exigiu agilidade, habilidade e sorte dos participantes. Com a vitória, o brother garantiu imunidade, acesso ao Apê do Líder, uma festa exclusiva e a divisão da casa entre VIP e Xepa.

A prova contou com a participação de dezesseis brothers, exceto Camilla, que foi vetada pela então Líder Eva. Após vencerem suas respectivas baterias, Aline, João Gabriel, João Pedro e Guilherme chegaram à fase final da disputa.

Na prova, cada jogador ocupou uma raia ao redor de um túnel de vento, representando um bloco de Carnaval. Com o cronômetro acionado, os participantes tiveram que coletar bolachas dentro do túnel, cada uma valendo um ponto. Em seguida, precisavam levá-las até seu reservatório. Algumas bolachas continham elementos surpresa, que podiam aumentar ou diminuir a pontuação total. No final, o participante com mais pontos venceu a prova.

Entenda como irá funcionar

A dinâmica da semana seguirá com o primeiro Poder Curinga da temporada na sexta-feira (21). O novo Líder, João Pedro, indicará cinco participantes para o "Na Mira do Líder". No sábado (22), será realizada a Prova do Anjo e, durante o programa ao vivo, o Big Fone tocará, colocando dois participantes diretamente no Paredão. No domingo (23), ocorre a votação da casa para a formação de um Paredão triplo, com disputa da Prova Bate-Volta.