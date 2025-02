Thamiris comenta sobre ato íntimo com Aline no BBB 25: 'senti a língua'

Thamiris tem sido um dos destaques desta edição do Big Brother Brasil 2025, ao lado da irmã Camilla. Considerada uma das "vilãs" da edição, ela chamou atenção por outro motivo durante a Festa do Líder da última quarta-feira (19/02).

Na festa, Aline e Thamiris ficaram bastante próximas e tiveram até um ato de muita intimidade: elas se beijaram depois que Vitória voltou do veto que a líder Eva tinha dado para a sister.

A carioca estava conversando com Gracyanne Barbosa na tarde desta quinta (20/02) sobre o que aconteceu ontem. A modelo garantiu que viu Aline "montando" em cima de Thamiris em cima do palco.

Depois que Vitória conseguiu montar o quebra-cabeça e foi participar da festa, algumas sisters ficaram eufóricas, como foi o caso de Thamiris, que caiu no chão. Logo em seguida, Aline cai por cima dela e a cena não fugiu aos olhares dos outros participantes do reality.

Thamiris e Aline durante a Festa do Líder da última quarta-feira (19/02) (Reprodução / Globoplay)

Por conta disso, a fofoca começou a se espalhar durante a madrugada, então Vitória perguntou diretamente para Thamiris se Aline teria beijado ela. No primeiro momento, a carioca até tentou negar, mas Gracyanne falou em tom de brincadeira: "A Aline beijou ela, ela só recebeu". "Eu estava só sentada no chão", Thamiris completou a brincadeira. Pensando se tratar de um segredo, a modela fitness alertou Vitória: "Não comenta com mais ninguém do beijo, acho que a 'mona'não gostou [de ter espalhado o segredo]".

Detalhes do beijo entre Thamiris e Aline

Ainda sobre o beijo, o assunto voltou a ser pauta da conversa entre Gracyanne e Thamiris, que contou: "Eu não esperava mesmo. Eu fiquei sem entender, porque ela faz isso direto de fingir que vai me beijar. Quando ela veio, levantei a cabeça e ela estava perto de mais. Senti a língua, senti a boca e falei 'car*lho'".

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de Oliberal.com)