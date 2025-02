BBB 25: Mateus é eliminado após enfrentar paredão contra Aline e Guilherme

Na noite desta terça-feira (18/02), Mateus se tornou o sétimo participante eliminado do Big Brother Brasil 25. O arquiteto disputou o Paredão contra Aline e Guilherme e saiu com 65,3% dos votos. A baiana ficou com 24,63 %, enquanto o fisioterapeuta recebeu apenas 10,07 %, sendo o menos votado para deixar a casa.

Descontraído e fã de festas, Mateus entrou no BBB 25 como parte do grupo Camarote, ao lado da amiga Vitória Strada. Nascido em São José dos Campos, São Paulo, o arquiteto de 28 anos mora no Rio de Janeiro e se considera uma pessoa leve e protetora com aqueles que gosta.

Durante sua passagem pelo programa, Mateus se envolveu em diversas discussões, principalmente com as participantes Eva e Renata, com quem teve embates marcantes. Além disso, precisou encarar o último Castigo do Monstro, que exigiu resistência e equilíbrio. Apesar dos desafios, ele também viveu momentos de descontração e entregou animação nas festas da casa.