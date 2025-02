BBB25: Renata vence a prova e é o anjo da semana

A participante Renata conquistou o título de Anjo da semana no Big Brother Brasil 25 ao vencer a prova realizada neste sábado (15). A dinâmica do desafio envolveu memória e comunicação, sendo disputada em duplas.

Na primeira fase, um integrante da dupla observava um ambiente perfumado enquanto o outro, por telefone, precisava responder perguntas de verdadeiro ou falso baseadas nas informações recebidas. Após vencerem essa etapa, os competidores avançaram para um quiz, onde quem atingisse três pontos primeiro garantiria a chance de disputar o colar do Anjo. Na fase final, Renata escolheu o frasco perfumado correto e se tornou a nova detentora do poder da semana.

Com a vitória, Renata terá a responsabilidade de imunizar um participante na Formação do Paredão deste domingo (16), além de indicar dois brothers para o Castigo do Monstro, que contará com interação do público pelo gshow. Ela também será presenteada com o Almoço do Anjo e receberá um vídeo especial de seus familiares.