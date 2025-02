Resumo BBB 25 (18/02): veja tudo o que rolou na madrugada na casa

A dinâmica do Sincerão rendeu uma madrugada de terça-feira (18) intensa no BBB 25. Os ânimos ficaram exaltados o que gerou discussões, choro e análises.

OPINIÃO

Vinícius desabafa com Diego Hypolito, Maike e Guilherme sobre o comportamento de Aline dentro do programa. "Minha conversa decisiva com ela foi na piscina, e falei antes de a gente ir para o Paredão: 'Você tem noção de tudo que está fazendo aqui dentro? A gente entrou aqui com um propósito. Eu não vim para cá para achar namorado, eu não vim para cá para pegar ninguém, eu vim para cá para sair rico. É uma oportunidade que eu busquei a vida inteira'", diz Vinícius.

"Eu estou aqui, eu passo por isso tudo porque eu quero aposentar meu pai. Não aguento mais ver meu pai trabalhando igual a um condenado", desabafa o brother.

Maike diz que ele é o único com intimidade o suficiente para conversar com a participante da Bahia sobre esse assunto. "Fiquei triste para caramba vendo ela desse jeito. Para ficar se entregando para macho que não tá nem aí para ela", destaca Vinícius. "Isso aqui para mim é muito sério, uma oportunidade que eu busquei a minha vida inteira. Para chegar aqui e deixar ficar passando para ralo".

TRETA

Vitória Strada e Thamiris protagonizam novamente um atrito. Após o Sincerão, a atriz revela a insatisfação com o posicionamento da nutricionista na dinâmica: "Precisava me expor na frente de todo mundo?".

"Precisava o quê? Que todo mundo? Fui e te chamei lá na frente? Te expor na frente de todo mundo seria se eu te colocasse sentada lá...", a carioca pontua. "A gente estava ao vivo", a atriz responde. "Vitória, a gente está ao vivo agora. Tem pessoas te assistindo agora", destaca Thamiris. "Você sabe que é diferente!", conclui Vitória.

"Para de ser boba, para de se fazer, Vitória. Diferente o que? Agora você acha que ninguém está vendo o que a gente tá fazendo, não? Você acha mesmo que nada passa na televisão? Você acha que pós-votação (de formação do Paredão), quando o Tadeu saiu daqui, você acha que eles não viram? Vocês acham mesmo que a dinâmica do Paredão não foi exposta?", diz Thamiris.

Thamiris prolonga o assunto: "O programa é sobre a semana, não sobre a primeira semana de jogo. Eu nem discuto mais com o Diogo. Eu chamei o Diogo para não chamar a Vitória. Eu não tinha porque chamar Renata, não tinha porque chamar dona Vilma, porque não teve nada com elas essa semana".

"Eu não ia colocar as meninas, de maneira nenhuma. O jogo pode me pedir o que quiser, eu não vou colocar um aliado meu lá na frente", diz Vitória em resposta à musa fitness.

ALIANÇA QUEBRADA

Gracyanne Barbosa conversa com Camilla e Thamiris no Quarto Nordeste e as irmãs temem ser prejudicadas no jogo após em meio aos desdobramentos do Sincerão. A musa fitness comenta que mesmo gostando de Mateus, avalia que o arquiteto expôs as cariocas de um jeito ruim: "Ele f*** a gente de um jeito ruim".

Em seguida, ela questiona sobre a aliança de cinco pessoas perto de uma casa inteira: "Mesmo que a gente não jogue junto o tempo inteiro, sabe que tem conversa, que dá para ter estratégia". Mas, na sequência, Gracyanne fala sobre os acontecimentos pós-Formação do Paredão: "Agora, o Mateus fez isso. E a Vitória fazendo isso também, enfraqueceu para todo mundo. Tipo, não tem aliança mais aqui dentro".

ELIMINAÇÃO

João Gabriel e Maike conversam sobre uma sister, sem citar nomes, mas é possível entender que seja sobre Aline. O paulista diz que o brother escolheu a pessoa certa no Sincerão de segunda-feira (17), mas o goiano argumenta que a sister "cresceu" para cima dele.

"Mas e ela que tomou uma da Gracy [Gracyanne Barbosa]? [...] Elas não estão nem se olhando", comenta Maike.

João Gabriel supõe que Gracyanne deve votar na sister na próxima semana. Maike pontua: "Se ela ficar." "Estou torcendo para sair.", diz João Gabriel.

CHORO

Renata chora abraçada em Eva e é consolada pela amiga e por João Pedro. O goiano pergunta o motivo do choro da sister e ela explica: "Porque nunca é bom o suficiente".

"As pessoas ficam com raiva de tudo. Você quer ser tipo justo com a sua palavra, mas, mesmo assim, o pessoal fica com raiva.", afirma Renata.

Vilma explica que entendeu que o voto da bailarina na formação do Paredão foi para proteger os aliados do Quarto Fantástico: "O pessoal que quer pegar fogo no parquinho".

João Pedro, então, abraça Renata e pede: "Chora não".