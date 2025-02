BBB 25: Festa da Líder Eva tem balé e espetáculo inspirado na Broadway, enquanto Strada é barrada

A noite desta quarta-feira (19/02) foi marcada pela Festa da Líder Eva no BBB 25. A sister cearense comemorou a liderança com uma celebração inspirada na arte e na dança, intitulada "Face da Eva". Antes do início da festa, a cearense precisou barrar um dos participantes da comemoração, conforme a dinâmica da liderança. A escolhida foi Vitória Strada, que havia conquistado R$ 40 mil na dinâmica 'Pegar ou Guardar'. Strada ficou no quarto “Barrados do Baile” montando um quebra-cabeça.

O evento contará com uma apresentação especial de bailarinos dentro da casa, com Eva como solista da coreografia.

A festa teve influência do estilo dos espetáculos da Broadway, destacando Eva como a grande atração da noite. A decoração e os figurinos seguiram a temática artística, proporcionando um cenário envolvente para os participantes.

Prêmio do programa

Mateus foi o eliminado da semana e deixou com a ex-dupla a missão de participar da dinâmica. Strada teve a oportunidade de participar de um jogo de cartas, podendo ganhar até R$ 45 mil. Entre as oito cartas disponíveis, ela escolheu a de número seis, garantindo R$ 5 mil, seguida da carta de número quatro, que adicionou mais R$ 15 mil, e, por fim, a de número sete, somando mais R$ 20 mil.

Com isso, Vitória acumulou R$ 40 mil e optou por encerrar sua participação sem sortear cartas que poderiam levá-la à Superxepa. Os R$ 5 mil que deixou de ganhar foram incorporados ao prêmio final do programa, que agora totaliza R$ 2.535 milhões.