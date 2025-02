'BBB 25': Brothers e sisters vão encarar Big Fone, Perde e Ganha e Poder Coringa

Este final de semana vai ser bem agitado na Casa mais vigiada do Brasil. Brothers e sisters vão ter pela frente as dinâmicas do Perde e Ganha e Poder Coringa e ainda o Big Fone vai tocar. Na corrida para ser milionário no 'BBB 25', eles vão ter nesta sexta-feira (21), pela primeira vez nesta edição a dinâmica do Perde e Ganha. Essa dinâmica pode aumentar ou diminuir o poder de compra dos confinados.

Tudo começa com os jogadores participando individualmente de uma dinâmica rápida de sorte no confessionário com a qual podem ganhar ou perder estalecas. Com o número de moedas atualizado, cada um decide se quer dar um lance no leilão do Poder Curinga, tendo a chance de arrematar um benefício-surpresa no game. Quem der o maior lance sai vitorioso.

Big Fone

Já neste sábado (22), a corrida será pela chance de atender ao Big Fone. Ele vai tocar à noite, durante o programa ao vivo, e o recado vai impactar diretamente a formação de paredão desta semana.

Para saber todos os detalhes, o público vai ter que grudar na TV Globo: no programa de hoje (20) à noite, Tadeu Schmidt revela a mensagem do Big Fone e qual será o primeiro Poder Curinga em jogo no 'BBB 25'.