Resumo BBB 25 (20/02): veja tudo o que rolou na madrugada na casa

A madrugada desta quinta-feira (20) no BBB 25 foi pautada pela festa da Líder Eva, que recebeu uma decoração inspirada em espetáculos da Broadway e referências ao mundo da dança artística, que fazem parte da profissão da sister.

VEJA MAIS:

A festa foi iniciada ao som da música “Pequena Eva”, em homenagem à participante, que curtiu a programação tomando seus drinks preferidos e ainda realizou uma performance de dança ao lado de outras bailarinas. O número musical foi muito aplaudido pelos outros participantes da casa.

Mas a madrugada de curtição não foi plena para Vitória Strada, que foi barrada de participar da festa pela líder. Para poder ter acesso à farra, a sister precisou montar um quebra-cabeça de 300 peças, desafio que demorou cerca de três horas para ser completado.

Após concluir a tarefa e se encontrar com os outros brothers, Vitória decidiu conversar com Eva, e fez questão de garantir que não ficou chateada pelo castigo no quarto Barrado no Baile.

Em contrapartida, Eva justificou sua decisão com o fato de Vitória já ter conquistado prêmios em dinheiro no reality, e que por esse motivo, um pequeno castigo não faria mal.

“Eu não ia te barrar, não. Ia barrar outra pessoa, porque falei: 'O melhor amigo dela saiu, ela tem que curtir'. Aí tu ganhou R$ 40 mil e pensei: 'Ela vai entender'", explica Eva, que arrancou risos de Vitória com o comentário.

Na quarta-feira (19), Vitória havia ganhado R$ 40 mil como prêmio da dinâmica ‘Pegar ou Guardar’, uma consequência da eliminação do brother Mateus, que deixou o reality na terça-feira (18).

Fofoca pós-festa

Após o fim da festa da líder, Vitória Strada, Gracyanne Barbosa e Thamiris tiveram uma conversa inusitada durante o banho sobre um suposto beijo entre Aline e Thamiris.

"Thamiris, já contei, hein! Eu sou fofoqueira, ainda bem que eu tinha avisado", começou Gracyanne Barbosa, que atraiu Vitória para a conversa. Ao questionar sobre o que se tratava, a musa fitness esclareceu e disse: "Não, eu falei que a Aline beijou ela".

Thamiris se mostrou um pouco confusa com a provocação de Gracyanne. Já Vitória, colocou mais fogo na fofoca e disparou: “"Ah tá, uma língua se mexe sozinha".

"Não, mas ela só recebeu", comentou Gracyanne. A ex de Belo então afirmou que o beijo teria acontecido quando as duas Sisters estavam próximas à escada do palco da Festa da Líder.