Gabriel vence prova e é o novo Anjo da semana no BBB 23

Gabriel Santana é o novo anjo da semana do BBB 23. O brother conseguiu marcar nove pontos e venceu a prova Mercado Livre na manhã deste sábado (18). Para o castigo do Monstro, "Mosca" escolheu Fred e Aline Wirley. Já para o Almoço do Anjo, Gabriel chamou as sisters Marvvila e Sarah Aline.

Prova do Anjo

Um sorteio definiu três pessoas para vetarem outros três participantes. Foram vetados: Cezar Black, por Bruna; Fred, por Sarah; e Amanda, por Gabriel.

Depois disso, Aline, Gabriel, Marvvila, Sarah, Domitila e Ricardo começaram a disputa, que dependia de mira. Os brothers precisavam pegar um disco e lançar na ordem correta, seguindo do número um ao nove, dentro de uma caixa. Quem acertava, pegava a caixa e pontuava.

Gabriel conseguiu marcar os nove pontos e ganhou o colar do Anjo. Agora, ele terá como missão imunizar uma pessoa antes do paredão.

Confira a pontuação de cada participante:

Gabriel: 9 pontos

Sarah: 5 pontos

Marvvila: 5 pontos

Aline: 4 pontos

Ricardo: 2 pontos

Domitila: 1 ponto