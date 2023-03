BBB 23: Brasileiros fazem campanha para que Dania vença reality mexicano, mas não podem votar

Dania Mendez, participante do reality "La casa de los famosos", está conquistando o público brasileiro após passar por momentos conturbados na casa do "Big Brother Brasil 23". Depois de sofrer assédio de MC Guimê e Antônio Cara de Sapato, que acabaram sendo eliminados, a mexicana conquistou o carinho dos jogadores dentro da casa e dos telespectadores do lado de fora.

Nas redes sociais, muitos estão fazendo campanha para que Dania vença o programa, o que pode contribuir para aumentar seu engajamento no México. Porém, os brasileiros não têm a possibilidade de votar no site do programa, que informa que a votação não está disponível na área do Brasil.

Dania vive um affair com o ator Arturo Carmona na casa do reality mexicano, mas afirmou estar focada em sua carreira: “Quero os meus sonhos, o que eu vou me tornar. Não posso mentir para mim e nem para ele. Eu quero lutar pelos meus sonhos. E embora um homem não impeça isso, eu sou a minha prioridade”.

A mobilização dos brasileiros em favor de Dania é semelhante à que ocorreu em 2021, quando a modelo brasileira Dayane Mello participou do "Grande Fratello Vip", o "Big Brother" da Itália. No entanto, o reality italiano permitia votos do Brasil em seu site, o que não é o caso do programa mexicano. Apesar do esforço dos fãs, Dayane não venceu o reality.