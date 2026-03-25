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Equipe de Juliano Floss se pronuncia após acusações de Vivi Wanderley; veja detalhes

A assessoria afirmou confiar que a conduta do participante “fala por si” e defendeu cautela diante das acusações

Gabrielle Borges
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A influenciadora afirmou que permaneceu em silêncio por cerca de dois anos (Reprodução: Redes Sociais)

A equipe do participante do BBB 26, Juliano Floss, se manifestou nesta terça-feira (24) após a influenciadora Vivi Wanderley tornar públicas acusações de abuso psicológico durante o relacionamento contra o brother.

Em nota divulgada nas redes sociais, a assessoria destacou que o jovem está em confinamento e, por isso, não tem acesso às declarações nem condições de se posicionar neste momento.

Equipe pediu responsabilidade e diz que fatos serão esclarecidos

No posicionamento, a assessoria afirmou confiar que a conduta do participante “fala por si” e defendeu cautela diante das acusações. Segundo a equipe, os fatos deverão ser devidamente esclarecidos no momento oportuno.

De acordo com o comunicado, Juliano tem demonstrado, ao longo de mais de 70 dias no reality, uma postura considerada respeitosa, especialmente nas interações com mulheres dentro do programa.

Ainda conforme a nota, o caso deve ser apurado fora do ambiente digital, evitando julgamentos precipitados enquanto Juliano permanece isolado no programa, sem possibilidade de defesa imediata.

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Vivi Wanderley relatou episódios de desgaste emocional

As declarações vieram à tona após Vivi Wanderley publicar uma série de vídeos nas redes sociais, nos quais descreveu o relacionamento como marcado por controle e desgaste emocional. A influenciadora afirmou que permaneceu em silêncio por cerca de dois anos por não se sentir pronta para expor a situação.

Entre os relatos, Vivi cita crises frequentes de ansiedade e comportamentos que, segundo ela, afetavam sua autonomia pessoal e profissional. Situações cotidianas, como gravações de trabalho com outros homens, teriam gerado conflitos durante o relacionamento.

A influenciadora também mencionou episódios como o chamado “castigo do silêncio”, críticas constantes e desentendimentos relacionados à sua aparência, incluindo, de acordo com seu relato, restrições ao uso de salto alto. Vivi ainda apontou impactos mais profundos em sua saúde mental após o término, relatando um período de internação e o diagnóstico de estresse pós-traumático.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)

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