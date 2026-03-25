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Anitta e Alice Carvalho estão namorando? Veja o que se sabe sobre o suposto casal

Aproximação entre cantora e atriz levanta rumores após aparições juntas e clima de intimidade

Hannah Franco
fonte

Cantora e atriz são flagradas em clima de intimidade durante noite de carnaval no Rio de Janeiro. (Instagram/ anitta)

Rumores de um possível relacionamento entre Anitta e Alice Carvalho ganharam força nos últimos dias, após as duas aparecerem juntas em clima de proximidade durante a festa de aniversário de 33 anos da cantora, realizada no último fim de semana, em São Paulo. Imagens do evento mostram as duas posando abraçadas, o que aumentou as especulações nas redes sociais.

No entanto, a relação entre elas já vinha chamando atenção do público desde o início do ano. Antes disso, Anitta e Alice já haviam sido vistas juntas em diferentes ocasiões, incluindo eventos e momentos públicos. Confira a seguir tudo o que se sabe até agora sobre o suposto romance entre as duas.

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Aproximação entre as artistas já havia sido notada durante o carnaval deste ano

Aparições públicas aumentam rumores

Um dos primeiros momentos que repercutiram ocorreu durante o carnaval deste ano, quando as duas assistiram juntas aos desfiles das escolas de samba no Sambódromo da Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro. Na ocasião, elas foram filmadas conversando ao pé do ouvido, em clima de intimidade. A presença conjunta chamou atenção de quem acompanhava o evento.

Alice também esteve em um dos “Ensaios da Anitta”, em janeiro, reforçando a proximidade entre as duas.

image Anitta e Alice Carvalho assistem juntas aos desfiles na Sapucaí e chamam atenção pela proximidade. (Reprodução/X)

Interações nas redes e encontros anteriores

A relação entre Anitta e Alice Carvalho já vinha sendo observada desde o ano passado. As duas chegaram a participar juntas da abertura do carnaval de Salvador em 2025, quando subiram no trio da banda BaianaSystem.

Na época, a atriz compartilhou registros ao lado da cantora, incluindo momentos fora dos palcos. Outro episódio que repercutiu envolveu Mauro Machado, pai de Anitta, que demonstrou admiração por Alice. A cantora comentou a situação em tom descontraído nas redes sociais, e a atriz respondeu à publicação.

image Anitta e Alice Carvalho sobem juntas em trio elétrico em Salvador (Reprodução/Instagram)

Histórico de relacionamentos das artistas

Alice Carvalho, de 29 anos, se declara bissexual e já teve relacionamentos públicos. Ela namorava a diretora de arte Chica Caldas quando estreou na novela “Renascer” e, posteriormente, teve um relacionamento com a atriz Chandelly Braz.

Já Anitta também se declara abertamente bissexual. A cantora já viveu um relacionamento com a bailarina Ohana Lefundes e encerrou, em janeiro deste ano, o namoro com o empresário Ian Bortolanza, que durou cerca de um ano. Até o momento, nenhuma das duas confirmou oficialmente um relacionamento.

image Anitta e Alice Carvalho aparecem abraçadas em festa e aumentam rumores (Reprodução/Instagram)
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